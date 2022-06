“Zamla yatıp, zamla kalkıyoruz”

Yeni üye olanlar için rozet takma töreninin düzenlendiği İYİ Parti İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin de bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve il-ilçe yöneticileri ile partililerin katıldığı tören öncesi bir konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, hükümetin iki hedefinin olduğunu, birisinin milletin korunması, ikincisinin ise milletin refahını temin etmek olduğunu kaydetti. Bu iki unsuru temin eden hükümetin iyi, edemeyenin ise fena olduğunun altını çizen Özsaçmacı, “AK Parti ve olağanüstü ekonomi yönetimi sayesinde; artık her yeni güne, yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Sabah ekmeğe zam, öğlen elektriğe zam, akşam doğal gaza zam. Gece yarısı benzine, mazota zam. Artık zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz” dedi.

2500 lira reva görülen emeklilerin Halk Ekmek kuyruklarında sıra beklediğini kaydeden Özsaçmacı, “Okula gidecek otobüs parası bulamayan gençlerimiz; umutsuzluk içerisinde gün geçiriyor.

Akşam evde ne pişireceğini bilemeyen anneler; evine, et, süt, yağ, un, hatta çocuğuna bez bile alamadığı için, feryat ediyor. Milletimiz güvensizlik içinde yaşarken, saray şürekasına göre her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ YOKSULLUKLA BOĞUŞURKEN

SARAY DANIŞMANLARIN KEYFİ YERİNDE”

Milletin yoksullukla boğuştuğuna dikkat çeken Özsaçmacı, enflasyondaki gelişmeleri değerlendirerek, “Milletimiz yoksullukla boğuşurken, 5 maaşlı, 10 maaşlı, saray danışmanlarının keyifleri, her zamanki gibi yerinde. Ülkede enflasyon, makyajlı hâliyle bile, yüzde 73 buçuk olarak açıklanırken, beceriksizliğiyle göz kamaştıranlar çıkıp, ‘Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç, Üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor’ diyor.

Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkûm ettiğiniz insanlarımızla, bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz?

‘Dar gelirli hariç, diğerlerinin işleri yolunda’ ne demek? Dar gelirli vatandaşlarımızı, vatandaştan saymayan, böyle bir umursamazlık olabilir mi?

Siz nesiniz o zaman? Bostan korkuluğu mu?

Bu sistem, sizin tercihiniz değil mi? Uçacak dediğiniz Türkiye, böyle mi uçacak?” dedi.

“GETİRİN SANDIĞI, KARARI MİLLETİMİZ VERSİN”

Milletin çalınan ve yağmalanan her bir karış toprağının, kopartılan her bir çiçeğinin ve ağacının hesabını soracaklarını söyleyen Özsaçmacı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Talana yol verenden de, altına imza atandan da, çanta taşıyandan da, hesap soracağız.

İhaleyi alandan da, şantiye kurandan da, ranttan beslenip semirenden de, hesap soracağız. Vatandaşa ‘İYİ Partiliysen efendim falanca partiliysen işin olmaz’ diyerek mağduriyetlerinden faydalanan yöneticiler sizi son kez uyarıyorum, arkadaşlarımız tüm kurumların inceleme ve taramasını yapmaya başladı.

Şimdiden tüm ilgilileri, il müdürlerini, yöneticilerini uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok.

O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız.

Türkiye potansiyeli olan bir ülke. İnanın, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Tek yapmamız gereken, artık iyice lüzumsuz hale gelen ampulü söndürüp, İYİ Parti güneşinin tadını çıkartmak.

Vizyonumuzla, projelerimizle, çözümlerimizle, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’yi inşa etmek için, biz hazırız.”

Açıklamanın ardından son bir hafta içerisinde İYİ Parti’ye katılanlara rozetleri törenle takıldı.

(Taner ŞİMŞEK)