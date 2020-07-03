“Zaman aşımına uğrayan Çorum olayları dosyası yeniden açılsın”

‘Kana kan intikam’ sloganlarıyla yapılan saldırıların sonucunda 57 yurttaşın hayatını kaybettiğini belirten Güzelgül, Çorum olaylarının siyasette çürümenin, etnik ve dinsel ayrıştırmanın en acı sonuçlarından birisi olduğunu dile getirdi.

“DEVLET 3 MAYMUNU OYNUYOR”

Çorum olaylarının insanlık tarihine kara bir leke olarak eklendiğini kaydeden Güzelgül, söz konusu politikalarda 40 yıldır değişen hiçbir şeyin bulunmadığını dile getirdi. Ayrımcılığın, nefretin, yok saymanın ve asimilasyonun halen devam ettiğini belirten Hüseyin Güzelgül, “Ne yazık ki insanlığa karşı işlenen nefret suçları yargılanmıyor. Devlet her katliam sonrasında 3 maymunu oynuyor. Tarihiyle yüzleşmeyen toplumlar demokrasi ve ortak bir geleceği inşa edemez” ifadelerini kullandı.

“YAŞANANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Birilerinin ‘yaşananları unutun’ dediğini ifade eden Güzelgül, “Ne Sivas, ne Maraş, ne Çorum olayları doğru düzgün aydınlatılmadı. Ayrımcılık bu çağda bile devam etmektedir. Barış ve adalet herkes için lazımdır. Ayrımcı politikalardan vazgeçilmesini istiyoruz. Emek, özgürlük, eşitlik uğruna güzel bir dünya için ölenleri asla unutmayacağız” dedi.

Yaşanan tüm acılara rağmen Alevilerin yolundan dönmediğini ve baskılara karşı dik duruşlarını devam ettirdiğini kaydeden Güzelgül, “Ancak dik durmak yetmiyor. Yezit zihniyeti devam ettikçe mazlumların çilesi ve zalimlerin devri devam edecektir” şeklinde konuştu.

Çorum’daki gibi olayların bir daha yaşanmaması için unutturulmaması gerektiğini söyleyen Güzelgül, zaman aşımına uğrayan Çorum, Sivas ve Maraş olayları dosyalarının yeniden açılmasını istediklerini bildirdi. (Haber Merkezi)