“Zam yağmurlarına ve enflasyona karşı birleşelim”

Emek Partisi (EMEP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, ekmeğe yapılan zamların ardından Belediye’ye ait Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

Halk Ekmek önündeki uzun kuyrukları fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaşan Aygün, ekmeği daha ucuza almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa geçen yurttaşların gelinen son noktayı özetlediğini söyledi.

Başta ekmek olmak üzere tüm temel tüketim maddelerine gelen zamma tepki gösteren Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, “Bu zamlarla yaşam çekilmez hale gelmiştir. İnsanca bir yaşam için zamlar geri çekilmelidir” dedi.

Son yapılan zamlarla nefes alınamayacak hale gelindiğini kaydeden Aygün, “İşçi ve emekçileri zamlara karşı sesini yükseltmeye, insanca çalışma ve insanca bir yaşam için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Tek adam tek parti iktidarı ekonomi politikasının bedelini, krizin faturasını bu zamlarla bir kez daha vatandaşa kesmek istiyor. Tek parti iktidarının önceliği itibarları, sermaye sınıfı ve yandaşlarıdır. Bu sıralamada işçiler, emekçilerin sorun ve sıkıntıları yoktur. Tek çözümleri emekçilerin sırtına daha fazla yük bindirmektir” ifadelerini kullandı.

“AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINSIN”

Yapılan bu zamlarla yaşamın çekilmez hale geldiğini, insanca bir yaşam için zamların geri çekilmesi gerektiğini anlatan Aygün, “Temel tüketim maddelerine gelen zamlar geri çekilmeli ve yeni zamlar yapılmamalıdır.

Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalı ve vergiden muaf tutulmalıdır. Yoksulluk sınırının altındaki ücret ve maaşlardan alınan vergi yüzde 10’u geçmemelidir. Dolaylı vergiler kaldırılmalı, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Kurumlar vergisi artırılmalı, servet vergisi getirilmelidir. İşten atmalar yasaklanmalıdır. İşsizlik fonunun kapitalistlerce yağmalanmasına son verilmeli, işçiler ve aileleri için kullanılmalıdır. İşsizlik ödeneği en az asgari ücret seviyesinde olmalıdır” dedi.

“BEKLEMEYİ BIRAKIP HAREKETE GEÇME VAKTİ GELDİ”

Emek Partisi olarak iş yerinde, mahallede, kahvede, okulda şimdiden bu sürece müdahil olunması için çağrı yaptıklarını belirten Aygün, “Ne ‘bekleyin ekonomiyi düzelteceğiz’ diyenler, ne de ‘bekleyin biz gelince düzelecek’ diyenlerin hiçbiri çare olamaz. Seçeneksiz değiliz! Seçenek, işçi, emekçi, üretici tüm halkın birleşik mücadelesidir. Gün en yakınımızdan başlayarak bir araya gelme, örgütlenmeyi büyütme günüdür” dedi. (Haber Merkezi)

