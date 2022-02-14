“Zam sandığı” gömüldü

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Gençlik Kolları yöneticileri Arzum Akdoğan ve Kıvanç Azman, kırsal bir alanda mezar açarak, içerisine faturaları koydukları zam sandığını toprağa gömdü. 1919 nolu zam sandığını toprağa veren CHP’li gençler, “sandığı toprağa gömdük, faturayı seçimde keseceğiz” dediler.

“ASIL FATURAYI HALK SANDIKTA KESECEKTİR”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, “Ülkemizde son günlerde doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve temel gıda başta olmak üzere birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, halkın düştüğü zor durum ve ekonomik buhran konusuna mizah katarak “zam sandığı”nı toprağa verdik. Asıl faturayı halkımızın sandıkta keseceğini ümit ediyoruz. Yapılan bu zamları kabul etmiyor, geri alınmasını istiyoruz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

