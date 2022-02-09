Zafer Partisi’nden Samsun’a çıkarma

Batur ve 10 il başkanının iştirak ettiği programa Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan da teşkilatıyla birlikte katıldı. “Atatürk kırmızı çizgimizdir” diye konuşan Onan, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve kurtuluş ateşinin yakıldığı Samsun da Ata’mıza sahip çıkmak için protesto programına katıldık. Ne mutlu Türk'üm diyene!” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

