Zafer Partisi’nde Bedii Onan güven tazeledi

Divan başkanlığını Teşkilatlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Bağcı’nın, kâtip üyeliklerini ise Erdal Karaca ve Eren Kaplan’ın yaptığı genel kurulda mevcut İl Başkanı Bedii Onan güven tazeledi.

Tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde Bedii Onan başkanlığındaki yönetim kurulu Saim Balcı, Murat Çakmak, Mücahit Demirten, Kenan Dündar, Salih Toz, Rıfat Bozduman, Kadir Aytaş, Süleyman Topaloğlu, Mehmet Özkan, Ömer Samet Şahin, Osman Ercan, Ali Osman Burcu, Furkan Batuhan Bozduman ve Aziz Atmaca’dan oluştu.

Üst kurulda oy kullanacak delegeler Bedii Onan, Yasin Doğan, Saim Balcı, Murat Çakmak, Mücahit Demirten, Derman Bilge Durmuş, Yücel Deniz ve Mehmet Atik olarak belirlendi. Seçimde il yönetiminin on beş yedek üyesi ile İl disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri de seçildi.

Seçimler öncesi bir konuşma yapan kurucu İl Başkanı Bedii Onan, Zafer Partisi’nin Türk milliyetçiliği fikrini benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine bağlı, Atatürk ile barışık herkesi kucaklayan milli bir parti olduğunu vurguladı.

Türk milliyetçilerinin adresinin Zafer Partisi olduğunu ifade eden Bedii Onan, ülkemizin ciddi ekonomik sorunlar ile karşı karşıya olduğunu ve bu sıkıntılı durumdan ülkemizin ve milletimizin çıkabilmesi için Zafer Partisinin samimi programları ve insan kaynaklarının var olduğunu belirtti. (Taner ŞİMŞEK)