“Zafer Partisi seçimlere katılacak”

Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Muhasip Hüseyin Karaçam, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Nevzat Tecimer ve İl Sekreteri Saim Balcı’nın eşlik ettiği toplantıda teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bedii Onan, parti olarak yakın zamanda kongre sürecine de başlayacaklarını ve seçime katılacaklarını vurguladı.

Gazi Caddesi Mahmut Akaydın İş Merkezi Kat 2 adresinde Zafer Partisi İl Başkanlığı bürosunun faaliyete geçtiğini belirten Bedii Onan, partilerinin Atatürkçü ve Milliyetçi çizgide ilerleyeceğini vurguladı. Bedii Onan, Türkiye’de en büyük sorunlardan birinin mülteci sorunu olduğunu ve bunun ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek uygulanan yanlış ekonomik politikaların ülkeyi çıkmaza götürdüğünü kaydetti.

Zafer Partisi ülkenin refahının artması için her türlü plan ve projeyi hazırladığını, çok sayıda akademisyen ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Onan, göreve geldikten kısa bir süre sonra İl yönetimini oluşturduklarını, ülkede ilk kurucular kurulunu Genel Merkeze teslim eden teşkilat olduklarını ayrıca Merkez İlçe ile birlikte Mecitözü, Alaca, Sungurlu ve İskilip’te yasal teşkilatlarını tamamladıklarını vurguladı. Kongre sürecine başlayacaklarını da kaydeden Onan, ayrıca Osmancık, Laçin, Bayat, Uğurludağ ve Ortaköy ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Türkiye’de emekli, kamu çalışanı, esnaf, sanayici ve asgari ücrete talim eden işçilerin geçim derdine düştüğünü, gelirler yerinde sayarken son dönemde artan akaryakıt, gıda ve enerji fiyatlarının alıp başını gittiğini belirten Onan, Suriye’den gelenlerin yüzde 5.7’lik doğum oranı ile ülkemizi topsuz tüfeksiz işgal etme yolunda olduğunu açıkladı.

Suriyelilerin kazandıkları paraları her ay bu ülkeye yolladığını, her türlü yardımdan ve sağlık hizmetinden yararlanarak ücret bile ödemeyerek zaten zor durumda olan ülkemize büyük bir ekonomik yük getirdiklerini, bu nedenle hastane kapılarında vatandaşların sıra bile alamadığını anlatan Onan, ülkenin borç stokunun ise günden güne arttığını açıkladı.

Tarımsal üretim ve hayvancılığın sürekli geriye gittiğini, devletin cebinden para çıkmayan KÖİ projelerine milyarlarca dolar para akıtıldığını, dar gelirlinin artık ucuz ekmek, ayçiçeği, meyve sebze ve akaryakıt kuyruğuna mahkum edildiğini anlatan Bedii Onan; “Şu an ülkede bir korku ortamı var. Şu anda vatandaş kendini açık edemiyor. Partimize bire bir desteğini gösteren binlerce vatandaşımız var. Gece yarılarına kadar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zafer Partisi olarak Çorum’da tanınır hale geldik” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)