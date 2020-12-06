Zafer Okulu aslına uygun yapılacak

Çorum’un en eski eğitim binaları arasında yer alan ve geçmişte Vali Konağı olarak kullanılan Zafer Okulu’nun durumu ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Aşgın; “Çorum’da şehrin tanıtımı için güzel bir gayretin içindeyiz. Kale’den Ulucami’ye kadar olan bölgede bir Kültür Yolu projemiz var. Projede en önemli noktalardan biri de Zafer Okulu’dur. Deprem dayanıklılığı olmayan bina yıkıldı ve yaptığımız görüşmelerde Halkbankası buraya sponsor olmayı kabul etti. Belediye ve Halkbank işbirliğinde buraya yeni bir okul yapılacak. Odası geçmişte Vali Konağı olarak kullanılan bir bina idi. Tarihi bir alan. Bu nedenle Eski tarihi görünümüne uygun şekilde 12 derslikli bir okul yapılacak. Yakına protokol imzalayarak düğmeye basacağız. Ayrıca bölgedeki ikiz konakların ihalesine çıktık. Kale ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Bölgedeki çeşmeleri de ihya ediyoruz. Böylece Çorum önemli bir destinasyona daha kavuşacak” dedi.

(Haber Merkezi)