Zafer İlkokulu’nun inşaatına başlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan deprem analizleri neticesinde yıkım kararı alınan Zafer İlkokulu’nun yeni binası için ihale yapılacak.

Çorum Valiliği tarafından yık - yap kararı alınan Zafer İlkokulu ile ilgili bir duyuruda bulunuldu. Valiliğin internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından yaptırılan deprem analizleri neticesinde yık-yap kararı verilen Zafer İlkokulu yeni binasının ihalesi 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bulunduğu bölgenin mimari özelliklerine uygun 12 Derslikli İlkokul olarak projelendirilen okul Halkbank A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında yaptırılacak” denildi.

(Haber Merkezi)

