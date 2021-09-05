Zafer İlkokulu ihalesi 15 Eylül’de 

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilimizin en eski okullarından olan Zafer İlkokulu’nun bir süre önce bakanlık tarafından yaptırılan deprem analizi neticesinde alınan karar doğrultusunda yeniden yapılmak üzere yıkıldığını hatırlattı. Bölgede yapılan imar düzenlemelerinin de dikkate alınarak hazırlanan proje çalışmalarının tamamlandığını belirten Milletvekili Ceylan, 12 derslikli okulun ihalesinin de 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Zafer İlkokulu’nun belirlenen süre zarfında tamamlanarak eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte bölgede bulunan öğrencilerin de kendi okullarına kavuşacağını vurgulayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde eğitime çok önemli yatırımların yapıldığına da dikkat çekerek, Çorum’un da bu yatırımlardan payına düşeni aldığını dile getirdi. (Haber Merkezi)

