Zafer İlkokulu için ihale yapıldı

İhaleye katılım için 25 adet ihale dosyası satışı yapılırken, 18 kişi/ istekli tarafından fiyat teklifi verilen ihaleye ilgili tekliflerin değerlendirmek üzere İhale Komisyonu tarafından incelemesi devam ediyor.

Çorum Valiliği ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yapılan protokol gereği yapımının ait tüm giderleri Türkiye Halk Bankası tarafından karşılanacak olan işin süresi 360 gün olurken, 2022-2023 eğitim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “2020 yılı temel eğitim yatırım programına alınan Zafer İlkokulu mevcut binası 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde yıkımı yapılmış olup, yerine 12 derslikli 4 kattan oluşan ( zemin ve 3 adet normal kat) 1 adet çok amaçlı salon, kantin ve yemekhane, 1 adet ana sınıfı, 1 adet müzik Odası, 1 adet fen dersliği odası ve idari odalar yapılacak. Taban alanı 637 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 2581,50 m2 olarak inşa edilecek” denildi. (Haber Merkezi)

