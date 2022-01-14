Zafer Bektaş Amasya Çevre Müdürü oldu

Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş’ın Amasya’ya tayini çıktı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ın oğlu olan Zafer Bektaş’ın 17 Ocak 2022 günü Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevine ise önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Zafer Bektaş Amasya’ya gitmeden önce Vali Mustafa Çiftçi’ye bir veda ziyaretinde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, hizmetleri için teşekkür ettiği Zafer Bektaş’a yeni görevinde başarı diledi.

(Uğur GÖRKEM)

