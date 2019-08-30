“Zafer Bayramı kurtuluşun bayramıdır”

Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı için verdiği onurlu mücadelenin eseri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıldönümünü kutluyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Yaşar, “1.Dünya Savaşı’nda binlerce evladını kaybeden Türk Ulusu elinde kalan son vatan toprağı Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsızlığını elde etmek için, 7’den 70’e kenetlenmiştir. İlk olarak yerel halk örgütlenmeleri ile Kuva-i Milliye oluşturulmuş. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi başlatılmıştır” dedi.

Yurdumuzun düşman işgalinden kurtarılıp kesin olarak Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlandığı zafer 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos 1922 de sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi olduğunu belirten Yaşar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün planlayıp bizzat komuta ettiği ve tüm silah arkadaşlarının da katıldığı bu büyük savaş ve zafer, tüm dünya tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılanmıştır. Kutlamış olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun bayramıdır.

30 Ağustos Zafer Bayramı, küllerinden yeniden doğan Türk Milleti’nin varlığından, birlik ve beraberliğinden, bağımsızlığından en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğinin en büyük simgesidir. 97. yılını kutlamakta olduğumuz bu zafer Türk Ulusunun etnik köken, din, dil ayrımı gözetmeksizin sömürgeci emperyallere karşı ulus bilici ile kazandığı bir zaferdir. Bu haliyle de sadece Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olmamış, ezilen, sömürülen, emperyalizm tarafından zincire vurulan bütün uluslar için de umut ve başlangıç olmuştur” açıklamalarında bulundu.

Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar, “Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı için verilen eşsiz mücadele sonucunda kazanılan bu zaferle tüm dünyaya Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık duygularının ne kadar güçlü olduğu gösterilmiştir.

Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratacak, birlik-beraberlik ve dayanışma içinde istikbal mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan şey; Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde belirttiği ilkeler dahilinde iç ve dış tüm düşmanların karşısına ulus bilinciyle tek vücut olarak çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, ekonomik manipülasyonlarla, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları; emellerine asla ulaşamayacak aziz milletimiz tarafından bir kez daha yenilgiye uğratılacaktır.

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)