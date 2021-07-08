Zafer 3. Cadde ve sokaklar yenilendi

Şehrin muhtelif noktalarında yeni yol açma çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, şehir içerisinde bozulan asfalt zeminleri de yeniliyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Her gün şehrin birkaç noktasında yeni yol yapım çalışması ve mevcut yolların tadilatı için çalışmalar yapıyoruz. Zafer 3. Cadde, 3, 4, 5 ve 6. Sokaklarımızda asfalt zeminin bozuk bölümlerinin yapılması yönünde hemşehrilerimizden bizlere ulaşan talepler vardı. Fen İşleri ekiplerimiz yapmış olduğu çalışmayla burada asfalt üzerine asfalt sermek suretiyle bu sokaklarımızı tamamen yeniledi. Toplamda 1050 metre uzunluğunda ortalama 7 buçuk metre genişliğinde olan Zafer 3. Cadde ve sokaklarımız mahalle sakinlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.