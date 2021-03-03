Zabıtaya yazlık kıyafet alınıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Yazlık Kıyafet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 157 bin 90 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Zabıta ve Özel Güvenlik Personeli için 2021 yılı için 16 Kalem Yazlık Kıyafet Alımını kapsayan ihalede Ufuk Ünal 73 bin 884 TL; Deniz Sürmeli 101 bin 18 TL, Naturel Sosyal Hizmetler Tekstil Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 118 bin 228 TL ve BKM Tekstil Giyim firması ise 164 bin 460 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın, sonucun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)