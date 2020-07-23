Zabıtaya yakalandı “Eğer bir daha dilenirsem tövbeler olsun” dedi

Çorum Belediyesi Zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde dilenirken alınan ve evine bırakılan 83 yaşındaki E. Ç. aynı gün yeniden yakalandı.

65 yaş üstü otobüs kartıyla çarşı merkezine dilenmeye gelen yaşlı kadının üstünden 207 TL para çıktı. Yaşlı kadına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 187 lira idari para cezası uyguladı.Belediyede işlemleri tamamlanan ve evine gönderilen E.Ç., “Eğer bir daha dilenirsem tövbeler olsun” dedi.