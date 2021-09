“Zabıtaların sorunlarına halen çözüm bulunabilmiş değil”

Zabıta Haftası nedeniyle, zabıtaların yine seslerini duyurmaya çalıştığını belirten Veldet, “Resmi törenlerde yüksek perdeden atılan nutukların aksine yıllardır yaşanan ve zabıta çalışanlarının yaşamlarını tıkayarak adeta kangrenleşmiş bu sorunlara maalesef ki halen çözüm bulunabilmiş değildir” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde emekleri olan zabıta çalışanlarının özverili çalışmalarına rağmen, gerek ekonomik ve sosyal hakları bakımından, gerekse de özlük hakları bakımından birçok sorun yaşadığını kaydeden Veldet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Zabıta çalışanları diğer kamu çalışanlarından farklı olarak uzun süreli olarak, gece gündüz demeden görev yapmakta, buna karşılık gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla zorluklara göğüs germekte ve özveriyle çalışmaktadırlar.

Zaman zaman sokaktaki dilencilere veya seyyar satıcılara müdahale etmek zorunda kalan Zabıtalara bu yüzden maalesef ki vicdansız ve kötü kimselermiş gibi bakılmakta ama bu müdahalelerin onların kişisel tercihi değil kendilerine verilen görev gereği olduğu unutulmaktadır. Ülkemizde her geçen gün daha da derinleşen işsizliğin ve bunun bir sonucu olan dilencilerin veya seyyar satıcıların sokaklara çıkmasının sorumlusu zabıtalar değildir. Bunların sorumlusu, bunca yıldır uyguladığı ekonomik siyasi programlarla insanlarımızı işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa terk eden siyasi iktidardır.

Zabıtaların yaşadıkları bu sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikmiş ve kangrenleşmiştir. Her düzeydeki yetkililer sorunların tespit edilmesinden ve çözümü için tartışılmasından bile çekinmişlerdir. Sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

Sendikamız yerel yönetim hizmetlerinin temel direklerinden olan zabıta çalışanlarının sorunlarını, işkolumuzdaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve sorunların çözüm için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılması için gerek TBMM nezdinde, gerek hukuksal alanda gerekse fiili ve meşru mücadele anlayışımız doğrultusunda işyerlerimizde ve sokakta sorunları gündem yapıyor, çözüm için mücadele ediyoruz.” (Haber Merkezi)