Zabıtaları çileden çıkardı

Şehrin en işlek caddelerinden Gazi Caddesi üzerinde dilencilik yapan ve Iğdır'dan Çorum'da geldiği öğrenilen Osman Ş., sahtekarlığı ile hayrete düşürdü. Zabıta ekipleri tarafından alınan dilencinin, sakat olmamasına rağmen sol kolunu sargı bezleriyle sararak sakat numarası yaptığı ortaya çıktı. Dilencinin akşam elini düzeltip, sabah tekrar engelli taklidi yaptığını belirten Zabıta Memuru, “Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde” diye sordu. Dilenci akraba evliliğinden dolayı bu durumda olduğunu söylerken ona inanmayan zabıta memuru, “Yüzünü saklasan ne olur. Sen Türkiye’ye meşhur olmuşsun. Senle mi uğraşacağız biz, sabah akşam getiriyoruz, götürüyoruz. Aynısın. Çorum’a gelmeyeceksin. Bak açık konuşuyorum Çorum’a gelmeyeceksin” diye tepki gösterdi. Ceza yazılan dilenci daha sonra otobüse bindirilerek Iğdır’a gönderildi.

