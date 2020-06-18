Zabıtalara yakalanınca “polis çağırın” dedi

İddialara göre başka bir şehirden Çorum’a dilenmeye gelen şahıs önce milletvekili tanıdığı olduğunu söyledi, daha sonra da “Sağlık bakanını arıyorum” diyerek bir zabıta memuruna tehditler savurdu.

Olay Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Bir başka ilden Çorum’a dilenmek için geldiği iddia edilen İlahi K., Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. İlahi K.’nin üzerinden 200 TL para çıktı.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri İlahiK.’yi dilencilik yapmaması hususunda uyardı. Uyarı sırasında dilenci olmadığını ve kalem sattığını öne süren İlahi Ç. ve zabıta ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İlahiK., zabıtalara önce milletvekili tanıdığı olduğunu ve kendisini ameliyat ettiren milletvekilini arayacağını söyledi. Daha sonra da sağlık bakanını arıyorum diyerek, bir zabıta memuruna tehditler savurdu. Bir zabıta görevlisine “Sen çok oldun seninle uğraşacağım, sen görürsün” dedi. Bununla da yetinmeyen dilenci ceza yazılacağını anlayınca hasta olduğunu iddia ederek “Hepinizden şikayetçiyim, polisi arayın” diye zabıtalardan yardım istedi.

Cildiyeden aldığı raporları sakatlık raporu olarak gösterdiği iddia edilen dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanununun 33. Maddesine göre 187 TL ceza yazıldı. Ardından dilenci bölgeden uzaklaştırıldı.