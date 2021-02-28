Zabıtalar Aşgın’la tanıştı
Çorum Belediyesi’nin KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla aldığı 10 zabıta, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.
Güncel 28.02.2021, 19:10
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Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın, “Çorum Belediyesi ailesine hoş geldiniz. Görevine yeni başlayan zabıta arkadaşlarımızla tanıştık. Böylesine kutlu bir teşkilata ilk adımını atan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, meslek yaşantılarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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