Zabıtalar Aşgın’la tanıştı

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın, “Çorum Belediyesi ailesine hoş geldiniz. Görevine yeni başlayan zabıta arkadaşlarımızla tanıştık. Böylesine kutlu bir teşkilata ilk adımını atan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, meslek yaşantılarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

