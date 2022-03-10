Zabıtadan zincir marketlere sıvı yağ denetimi!
Çorum’da zabıta ekipleri fahiş fiyat ve stok denetimine çıktı. Zincir marketlerde etiketler tek tek incelendi, marketlerin depoları denetlendi.
Güncel 10.03.2022, 13:01 10.03.2022, 13:05
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelindeki market ve alışveriş merkezlerinde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sıklaştırdı.
TUTANAK TUTULDU
Ekipler, son günlerde özellikle sıvı yağda yaşanan düzensiz fiyat hareketleri nedeniyle market ve zincir marketlerin depolarında denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde stokçuluk ve fahiş fiyat uygulayan zincir marketler hakkında tutanak tutuldu.
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