Zabıtadan zincir marketlere sıvı yağ denetimi!

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelindeki market ve alışveriş merkezlerinde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sıklaştırdı.

TUTANAK TUTULDU

Ekipler, son günlerde özellikle sıvı yağda yaşanan düzensiz fiyat hareketleri nedeniyle market ve zincir marketlerin depolarında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde stokçuluk ve fahiş fiyat uygulayan zincir marketler hakkında tutanak tutuldu.

