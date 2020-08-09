Zabıta’dan sokak düğünü denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, “Nişan, Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge uyarınca Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetime çıktı.

Çorum merkezde Cuma gününden başlayarak haftasonu da özellikle sokaklarda yapılan düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet gibi organizasyonlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Son dönemde düğün ve nişan gibi organizasyonlarda vaka sayılarının artması nedeniyle alınan karar uyarınca Zabıta ekipleri bu tür etkinliklerin sahipleri ile görüşerek özellikle sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundular.

Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan maske ve mesafe kuralına uyulmasının hastalıkla mücadele açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken ekipler Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

(Haber Merkezi)