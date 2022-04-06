Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Yıl boyu işyeri denetimi yapan Zabıta ekipleri, Ramazan ayının gelmesi ile pide ve unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler bugün de pide fırınlarına yönelik denetim yaptı.
Güncel 06.04.2022, 23:19
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Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceğini ifade ederek “Pide fırınlarında gramaj, hijyen, çalışanların temizliği gibi konularda yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Halkımızın sağlığını ve çıkarlarını önemsiyoruz.” diye konuştu.
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