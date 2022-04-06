Zabıtadan pide ve gramaj denetimi

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceğini ifade ederek “Pide fırınlarında gramaj, hijyen, çalışanların temizliği gibi konularda yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Halkımızın sağlığını ve çıkarlarını önemsiyoruz.” diye konuştu.