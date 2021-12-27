Zabıta’dan marketlerde fiyat denetimi

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri fahiş fiyat artışlarına yönelik marketlerde fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Fiyat artışlarına yönelik olarak şehir genelindeki market, süpermarketlerde döviz kuru gerekçe gösterilerek fahiş fiyat artırımına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ekiplerin denetimlerini aksatmadan yerine getirdiğini vurguladı. Etiket, raf ve kasa fiyatları, satıştan kaçınma diye adlandırılan stokçuluk denetimlerini yaparak fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirten Turhan Candan, “Döviz kurlarındaki düşüşe rağmen, fiyat etiketlerini güncellemeyen market ve mağazalarla ilgili gelen şikâyetleri de anında değerlendiriyoruz. Temel gıda maddeleri, ihtiyaç ve temizlik ürünleri, sebze, meyve ürünleri başta olmak üzere her türlü üründe denetim yapıyoruz. Bundan sonra da denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz.” diye konuştu.

