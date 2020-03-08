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Zabıta Müdürü Sak’tan Zanaatkârlar’a ziyaret

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Sak, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret ederek, Hurdacılar Bölümü’nde sürdürülen çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı'dan bilgiler aldı.

Zabıta Müdürü Sak’tan Zanaatkârlar’a ziyaret

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Sak, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret ederek, Hurdacılar Bölümü’nde sürdürülen çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı'dan bilgiler aldı.

08 Mart 2020 Pazar 23:24
Zabıta Müdürü Sak’tan Zanaatkârlar’a ziyaret

“ELİNİZİ ÇABUK TUTUN” TEMENNİSİ

Zabıta Müdürü Fatih Sak, Çorum’un önünü tıkayan ve dağınık bir şekilde faaliyet gösteren hurdacı esnafının aynı sitede bir arada olacağından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Kooperatif Yöneticilerinden de ellerini çabuk tutmalarını ve biran önce Hurdacılar Sitesi’ni faaliyete geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ise, Zabıta Müdürü Fatih Sak’a kooperatife gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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