Zabıta Müdürü Şahin’e “hayırlı olsun” ziyareti

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne atanan Bem Bir Sen Şube Başkanı Burhan Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette yaptığı konuşmada Saatcı, “Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne atanan kardeşimiz Burhan başkana hayırlı olsun diyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki Burhan başkan aldığı hizmet bayrağını daha da yükseltecek ve en iyi şekilde temsil edecektir. Şehrimize ve vatandaşlarımıza yapılacak her güzel adımda yöneticilerimize katkı sunmaya, destek vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin de ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, Sağlık-Sen yöneticilerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)