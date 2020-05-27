Zabıta ile tartışan pazarcı Belediye’de gözaltına alındı

Olay dün öğle saatlerinde Gazi Caddesi’nde bulunan Başkanlık makamının bulunduğu Belediye binasında meydana geldi. Bu binada bulunan Zabıta Müdürlüğüne gelen O.K., pazarda zabıta ile yaşadığı sorun nedeniyle zabıtalarla tartıştı. Gencin üzerindeki bıçağı fark eden görevliler polisi arayıp ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bina içerisinde bulunan O.K., etkisiz hale getirilerek polis tarafından gözaltına alındı. Kelepçe takılan O.K., isimli kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Haber Merkezi)