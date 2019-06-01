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Zabıta ile dilenci kadınlar arasında arbede

 ÇORUM'da, yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı. Zabıta görevlileri ile aralarında arbede yaşanan bazı dilenciler, belediye koridorlarına çişlerini yaptı.

Zabıta ile dilenci kadınlar arasında arbede

 ÇORUM'da, yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı. Zabıta görevlileri ile aralarında arbede yaşanan bazı dilenciler, belediye koridorlarına çişlerini yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:25
Zabıta ile dilenci kadınlar arasında arbede

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklar ile camii önlerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 14 kişi ekip otolarına alınarak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Çorum Belediyesi önüne getirilen dilenciler ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne girmek istemeyen bazı kadınlar, yerlere yatarak görevlilere zorluk çıkardı. Zabıta ekiplerinin ihbarı üzerine belediye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle dilenciler içeriye alındı. Bazı dilenci kadınlar, çişlerini koridora yaptı. 

Dilencilerin üzerinde yapılan aramalarda toplamda 450 lira paraya el konuldu. Dilenci kadınlardan bazıları paraları saçları ve başına doladığı yazmasının içine saklamaya çalıştı. Dilenci kadınlar, Kabahatler Kanunu'na göre kesilen para cezaları sonrası bırakıldı.

(Yusuf ÇINAR)

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