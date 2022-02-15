Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle bu indirimlerin gıda fiyatlarına yansıyıp yansımadığı noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, gerekli durumlarda işyerlerini uyarmayı ihmal etmiyor. Denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı, KDV oranlarını denetledi. (Haber Merkezi)

