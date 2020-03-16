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Zabıta ekipleri hijyen denetimlerini artırdı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tehlikesine karşı iş yerlerinde hijyen denetimlerini artırdı. 

Zabıta ekipleri hijyen denetimlerini artırdı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tehlikesine karşı iş yerlerinde hijyen denetimlerini artırdı. 

16 Mart 2020 Pazartesi 20:11
Zabıta ekipleri hijyen denetimlerini artırdı

Umuma açık istirahat yerlerinden olan kahvehane ve çay ocakları başta olmak üzere birçok işyerini denetlediklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yapılan kontrollerde hijyen şartlarına uymayan işyerlerini uyardıklarını ve varsa eksiklikler giderilmesi talimatı verdiklerini belirtti. Yağbat, “Dezenfektan kullanılması, oyun taşlarının sterilize edilmesi, kapalı alanların sık sık havalandırılması konusunda iş yeri sahiplerini uyarıyoruz. İş yerlerindeki camlara bilgilendirme amaçlı afişler asıyoruz” dedi. 
Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, gerekli önlemleri alan iş yerleri sahiplerine teşekkür etti. 

(İHA)

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