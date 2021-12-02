Zabıta ekipleri afiş ve pankartları topladı
Güncel 02.12.2021, 19:44
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Çorum'da Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde afiş ve pankartları topladı.
Kentte görüntü kirliliği oluşturan afiş ve pankartlara müsaade etmeyeceklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirdiklerini belirtti.
Başkan Yardımcı Candan, "Hemşehrilerimizden gelen şikayet ve talepler üzerine zabıta ekiplerimiz, kentte görüntü kirliliği oluşturan tarihi geçmiş afiş ve pankartları topladı” dedi.
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