‘Zabıta, belediye ile vatandaş arasında köprüdür’

Tokgöz mesajında, Zabıta Teşkilatı’nın vatandaşların sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu kaydetti. Zabıta Teşkilat'nın onurlu geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Tokgöz, insan yaşamının söz konusu olduğu her yerde zabıtanın görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi.

Zabıta mesleğinin ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesi olduğunun altını çizen Ulaş Tokgöz, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir.

Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Çorum Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde ifa eden tüm Zabıta Teşkilatlarının 1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."