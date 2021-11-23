Zabıt Katibi Yılmaz Koronavirüs kurbanı

Bir süre önce koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Mustafa Yılmaz, durumunun ağırlaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Mustafa Yılmaz’ın ölümü ailesi başta olmak üzere Osmancık Adliyesinde büyük üzüntü yarattı.

Esma Dönmez ve Rabia Keşkekci'nin babaları, Hakan Dönmez ve Mustafa Keşkekci'nin kayınbabaları Mustafa Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

