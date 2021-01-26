Yüzyüze kurslarla ilgili kararlar alındı

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda okulların yarıyıl tatiline girmesi sonrasında 8 ve 12. Sınıflar için düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüzyüze eğitim faaliyetleri ile ilgili çeşitli kararlar alındı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22/01/2021 tarihli ve 19559929 sayılı “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri” konulu yazısının değerlendirildiği toplantıda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’ye bağlı resmi okulların 8 ve 12 inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2020-2021 E-Klavuzu hükümleri doğrultusunda yürütülen destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin tekrar başladığı hatırlatıldı.

Buna göre kurslarda öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planlarının, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesine ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısının bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenmesine; kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenecek yurt ve okul pansiyonlarında kalmalarının sağlanması; kurs ve barınma hizmeti veren resmi ve özel yurt ve pansiyonlarda iş ve işlemlerin bahsedilen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesine, Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Klavuzunda belirtilen hususlara titizlikle uyulmasına; bu kurslara katılanların eğitim saatinde sokağa çıkabilmesi, toplu taşıma veya hususi araçlarla eğitim kurumlarına ulaşmalarına izin verilmesine karar verildiği açıklandı.

Öte yandan başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına kolluk kuvvetleri, zabıta müdürlükleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli koordinasyonun, kontrol ve denetimlerin yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, alınan kararlara ve belirlenen esaslara uyulmasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına da karar verildi.

(Haber Merkezi)