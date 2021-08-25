Yüzyüze eğitim için hazırlıklar ele alındı

Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı hazırlık toplantısı yaptı.

Yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından Millî Eğitim Müdürü Kodek, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin katılımıyla bir toplantı yaptı.

Düzenlenen toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıkla ve güvenle başlayabilmesi okul ve kurumlarda alınması gereken tedbirler ele alındı. Okullarda maske, mesafe ve hijyenden ödün verilmeyeceğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Kodek, “Okulum Temiz Belgesi” ile okulların temizlik konusunda belirli standartlara sahip olduklarını söyledi.

Velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okullara gönderebileceklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, “6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için Çorum merkez ve ilçelerde el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. 2023 Eğitim Vizyonumuz doğrultusunda çalışarak geleceğimizin teminatları olan çocuklarımız için en iyi öğrenme ortamlarını sağlama gayretinde olacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

