“Yüzyılın rezaleti”

ABD Başkanı Donald Trump’un, Terörist İsrail’in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği planını açıklamasının ardından Memur-Sen’e bağlı sendikalar tüm illerde aynı anda basın açıklamasında bulundu. Memur-Sen’e bağlı sendikaların ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği basın açıklamasını Memur-Sen İl Temsilcisi ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Ali Yıldız yaptı. Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığının bu açıklamayla bir kere daha deklare edildiğini belirten Yıldız, özellikle Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve Siyonist İsrail’in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesinin, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliği olduğunu dolayısıyla bunun bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısı olduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail’in, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi denediğini belirten Yıldız, “Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız” dedi.

İntifada’nın sadece Filistin’e ve Filistinlilere ait olmadığını, bütün insanlığa ve yerküreye hakim bir bilinç olduğunu söyleyen Ali Yıldız, “Bu planın tek olumlu yanı, evanjelizme-emperyalizme ve Siyonizme-kapitalizme karşı küresel intifada çağrısının karşılık bulmasını hem kolaylaştıracak, hem hızlandıracak hem de katılanların sayısını artıracak olmasıdır” dedi. (Erkan BAYATLI)