Yüzyılın madeni, Çorum için de umut kaynağı oldu

Çorum Gübre Sanayi (ÇOGSAŞ) girişiminin 5 ortağından Orhan Vargeloğlu, iş ve çözüm ortakları Dr. Mumin Dizman’ın geliştirdiği bilimsel yöntemle, leonarditten sıvı hümik asit üretildiğini, bunun da toprağın su tutma kapasitesini artırdığını, bitkinin alamadığı elementleri parçalayarak alımını sağladığını söyledi.

Tarım ve hayvancılıktan, cilt sağlığına kadar birçok alanda kullanılabilen ve oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan ‘leonardit’ madeninin dünyada en fazla çıktığı ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada bulunuyor.

Çorum, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen’de çıkarılan bir yer altı madeni olan leonardit, bitki ve hayvan atıklarının milyonlarca yıl boyunca çürümesi sonucu oluşuyor.

Yetkililer tarafından ‘yüzyılın madeni’ olarak tanımlanan leonardit, tarım ve hayvancılık ürünlerinde, cilt kremlerinde, sabunlarda, şampuanlarda ve şuruplarda da kullanılabiliyor.

“BİRİNCİ RUSYA, İKİNCİ TÜRKİYE"

Bu değerli madenin kullanımını artırmak ve bölgemizde etkin kullanılmasını sağlamak için Çorumlu 5 girişimci Uzlar Yapı bünyesinde ÇOGSAŞ (Çorum Gübre Sanayi) oluşumu ile bir araya geldi.

Girişimcilerden Orhan Vargeloğlu, leonarditin sayısız alanda güvenle kullanılabilen bir maden olduğunu ve kısa bir süre içinde çok daha değerli bir hale gelmesini beklediklerini ifade etti.

Leonarditin en çok çıktığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini vurgulayan Vargeloğlu, şunları söyledi:

“Leonardit, iş ve çözüm ortağımız, hocamız Dr. Mumin Dizman’ın 2000 yılından beri yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği verilerle, hem tarımda hem hayvancılıkta hem de endüstriyel sanayide kullanılabilen bir maden olduğu ispatlanmıştır. Leonardit, oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan bir madendir. Bitki ve hayvan atıklarının hava alarak çürümesi sonucu meydana gelir. Eğer hava almadan çürürse kömür oluyor.

Leonardit, dünyada en çok 2 yerde çıkıyor ve bu ülkelerin birincisi Rusya, ikincisi Türkiye. Türkiye’de Çorum, Kahramanmaraş bölgesinde, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen’de çok çıkıyor.

HÜMİK ASİTLE YÜZDE 20 TASARRUF

Biz tarım endüstrisinde, leonarditten sıvı hümik asit üreterek çiftçilerin giderlerinde azalma, gelirlerinde artış sağlıyoruz.

Şöyle ki; leonarditten elde edilen hümik asit toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Toprakta bulunan fakat bitkinin alamadığı elementleri parçalayarak bunların alımını sağlar ve bitki köküne bağlar. Toprağın su tutma kapasitesini arttırdığı için de ortalama yüzde 20 sulamadan, enerjiden ve işçilikten tasarruf sağlar. Bu tarımdaki yüzlerce özellikten sadece birkaç tanesi.

HAYVANDA ET VE SÜT ARTIŞI

Ayrıca bunun yanında hayvanlar için de yem katkı maddesi olarak kullandığımız zaman, hayvanların kullandıkları gıdaları, ortalama 3 bin birim olarak hesap edersek, bunun bin 100 tanesi bedende et veya süt olarak kalıyor, bin 900’ü dışkıyla dışarı atılıyor. Leonarditli yem maddesi verdiğiniz zaman bu 3 bin birimin 2 bin birimi hayvanda et ve süt olarak kalıyor, bin birimi dışkıyla atılıyor. Bu da gelir olarak hayvancılıkla uğraşanlara ciddi katkı sağlamaktadır.”

2021’DE ÇORUM’DA

Türkiye’de leonardite verilen önemin artması gerektiğini ve bu konunun devlet tarafından desteklenmesini arzuladıklarını dile getiren Vargeloğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Bizler de bu işi, sınıfında bir marka ve üstat olmuş Humat Kimya (Dr. Mumin Dizman) ile ortaklık kurarak Kocaeli Kandıra’da yapmaya başladık. Şu an tarımda, HUMATA markası ile hayvancılıkta ise OLVİT Markası ile ürünlerimizi üretip pazarlıyoruz, Halen çeşitli üniversitelerde AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapmaktayız. 2021 yılında itibaren Çorum’da yasal izinleri alarak ‘ÇOGSAŞ’ markası ile faaliyetimizi genişleteceğiz.

Bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz, ürünlerimiz ile ilgili bilgileri sitelerimiz olan cogsas.com ve humat.com.tr den bulabilirler.”