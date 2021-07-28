Köy Muhtarı Veysel Paçacı ve beraberindekiler, Çorum Valiliği’ne dilekçe ile başvurarak, su sorunlarının biran önce çözülmesini istiyorlar.

Kadeş Barış Meydanı’nda ellerinde hazırladıkları dilekçelerle bir açıklama yapan Muhtar Paçacı, “Elimizi yüzümüzü yıkayacak suyumuz bile kalmadı. Yetkililerden su konusunda yardım istiyoruz” dedi.

Köylüler ve bölgede sakinleri adına konuşan Servet Aksoy ise, 2017’de Kazıklıkaya Köyü’nde Milli Emlak’ın satmış olduğu arsalarda ev yaptıklarını belirterek, “Tabi bu arada Kazıklıkaya Köyü Muhtarlığı’nın bölgesinde de Köy-Des kanalıyla yaptırılan evler var. Bölgeye, yaklaşık 100 hanenin üzerinde ev yapıldı. 2017’nin sonlarından itibaren içme suyu için her ne kadar İl Özel İdaresi ‘biz yaptık’ dese de çok büyük bir kısmını köylüler olarak bizler para toplayıp yaptırdık. İsale hattı ise İl Özel İdare bütçesiyle yaptırıldı. Aradan geçen 1 yıl içinde bizim suyumuz kuyudan tamamen çekildi. Şu anda hiç suyumuz yok. 10 gündür 100 evde 400 insan susuz bir şekilde yaşamakta. Kovid19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde insanların evlerinde bir damla su yok” dedi.



İl Özel İdaresi’ne gittikleri zaman kendilerine su sorununu çözmek için en erken 6-7 ay, en geç 1yıl gibi bir zaman süre verildiğini anlatan Aksoy, “Bu bizi tatmin etmiyor. Bir şekilde devletimiz buradaki sorunu çözmelidir. Sayın Valimiz iki kez ziyaretimize geldi, bölgeyi gördü. Altyapı sözü verdi, kanalizasyon için çalışma yapılsın dedi, yollar için söz verdi, ancak ne yol, ne altyapı var. Bir tek suyumuz vardı o da tamamen gitti. Aydınlatma sorunumuz derseniz yapılan o kadar müracaata rağmen halen yolların aydınlatması yapılmadı” şeklinde konuştu.

Eskiekin Köyü’nden Çorum’a gelen köyün tek anayolunu sağlayan yolun da bozuk olduğunu ve her an kaza olabileceğini kaydeden Aksoy, “Yetkilerden, başta su sorunu olmak üzere, elektrik ve yolumuzun yapılması konusunda da yardımlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtar Paçacı ve Aksoy’un konuşmasının ardından köylüler, hazırladıkları dilekçeleri Valiliğe teslim ettiler.

(Taner ŞİMŞEK)