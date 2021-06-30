Yüzme Kurslarına kayıtlar başlıyor

1 Temmuz’dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Çorum Belediyesi, gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalar için kolları sıvadı. 1 Temmuz itibariyle Buhara Kültür Merkezi’nde yüzme kursları için başvuruların açılacağını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Normalleşme süreciyle birlikte 7-16 yaş arası çocuklarımız için yüzme kurslarımızı açıyoruz. 1 Temmuz’dan itibaren online olarak başvurularını yapan çocuklarımız, 5 Temmuz’da havuzla buluşacak.” şeklinde konuştu.

Yüzme kursu başvuruları için 1 Temmuz Perşembe günü itibari ile http://basvuru.corum.bel.tr adresinden ön kayıt formu oluşturulması gerektiğini kaydeden Yağbat, “Tüm çocuklarımızı sporla iç içe yetiştirmek için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

