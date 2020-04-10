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Yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla gelip gasp ettiler

Çorum'da yüzleri maskeli ve ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kayıplara karışan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla gelip gasp ettiler

Çorum'da yüzleri maskeli ve ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kayıplara karışan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

10 Nisan 2020 Cuma 01:00
Yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla gelip gasp ettiler

Olay, 8 Mart'ta Gülabibey Mahhallesi Hamidiye 1. Sokak'ta nde meydana geldi. Roya Majet (31) isimli yabancı uyruklu kadın çocukları ile evinde oturduğu sırada  içeriye yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi  girdi. Soyguncular ellerindeki silahlarla evde bulunanları korkutarak yatak odasına götürdü.

Genç kadının başına silah doğrultan iki kişi evde bulunan 4 bin lirayı gasp etti. Olayın ardından Roya Majet, polisi arayıp yardım istedi. 

POLİS GASPÇILARI BULMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADI

4 bin lirası gasp edilen Roya Majet emniyette verdiği ifadesinde evine silahla giren kişilerin Türkçe konuştuklarını belirterek, evine giren ve tüm parasını gasp eden kişilerden şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için geniş çaplı  çalışma başlatıldı. Kurulan özel ekip  şüphelilerin 10 kilometrelik kaçış güzergahında 29 adet kamerayı titizlikle inceledi. 

Yapılan incelemeler sonunda gasp olayını gerçekleştiren M.D.(24), O.Ö.(19) AEH. A.M.(29) Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'nce kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü

 (Yusuf ÇINAR)

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