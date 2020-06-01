YÜZLERİ GÜLDÜREN KARAR

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarında olumlu gelişmeler gözlenmesinin ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri bugün yeniden açıldı. Normalleşme süreciyle beraber Çorum’da da işletmeler, gerekli önlemleri alarak müşteri kabulüne başlarken, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge gereği saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecekler.

“ÖNLEM ALDIK”

Çorum Haber mikrofonlarına konuşan çay ocağı işletmecisi, müşterileri için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Müşterilerimiz için kolonyamız var. Maske takmadan servis yapılmıyor ve masalar arasında da gerekli boşluklar yer alıyor” dedi. Evlerinde çok sıkıldıklarını dile getiren müşteriler ise normalleşme sürecinin sevindirici olduğunu dile getirdi.