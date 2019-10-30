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Yüzlerce metrede dağcılık tekniğiyle boya yapıyorlar

Çorum’da yerden metrelerce yüksekte korkusuzca boya ve bakım yapan Endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan iple erişim uzmanları, komando eğitimini anımsatıyor.

Yüzlerce metrede dağcılık tekniğiyle boya yapıyorlar

Çorum’da yerden metrelerce yüksekte korkusuzca boya ve bakım yapan Endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan iple erişim uzmanları, komando eğitimini anımsatıyor.

30 Ekim 2019 Çarşamba 02:41
Yüzlerce metrede dağcılık tekniğiyle boya yapıyorlar

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nin de bulunduğu Çorum Park içindeki demir kulenin boya ve tadilatını yapan ekipler herkesin bakmaya bile cesaret edemediği yükseklikte dağcılar gibi teçhizatlanarak ip yardımıyla işlerini yapıyor. Güvenlik önlemlerini alarak işe koyulan bir gurup Endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan iple erişim uzmanları, daha sonra aşağıya sarkıttıkları halattan tutunarak yanlarına aldıkları fırça ve içi boya dolu kovayla alın teri döküyor.

10 yıldır Endüstriyel Dağcı Grubu'nda mesleğini yapan 46 yaşındaki Musa Kızılırmak mesleğin risklerini paylaşarak 150-200 metre yükseğe çıkarak işlerini en iyi şekilde yaptıklarını söyledi. Kızılırmak; “Dağcılık usulü ile cam silme, izolasyon, boya gibi işleri yapıyoruz. Vincin ulaşamadığı yerlere biz çıkıyoruz. Çalışırken, çift hat bağlantı kullanıyoruz. 2 halatla iniyoruz .Tek halat ana emniyet 2’incisi ise yedek hat olarak kullanıyoruz.1'inci hatta bir sorun olursa 2'inciyi kullanıyoruz” diye konuştu.

İşin yoğunluğuna göre 5-6 saat ipte kaldıklarını bu sebeple tam teçhizatla yukarı çıktıklarını aksi takdirde tehlikelerin yaşandığını belirten Kızılırmak, mesleği yapabilmek için gerekli eğitimleri aldıklarını söyledi.

Şantiye Şefi Erdal Erol iş kapsamında boyama, izolasyon, engelli asansörlerinin çalışılır hale getirilmesi gibi işeri endüstriyel dağcı grubu ile yaptıklarını, endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan iple erişim uzmanlarının her zaman işlerini çok dikkatli yaptıklarını belirtti.

(Yusuf ÇINAR)

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