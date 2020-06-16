Yüzlerce kilo soğan ormanlık alana atıldı
Çorum merkeze bağlı Sazdeğirmeni Köyü’nün ormanlık alanına bırakılan yüzlerce kilo soğan, çevrede görüntü kirliliğine neden oldu.
Güncel 16.06.2020, 19:16
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Yaşanan durumla ilgili gazetemize konuşan köy sakinleri, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne de bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, “Soğanlar, ormanlık alana fileleriyle birlikte traktör römorklarıyla bırakıldı. Ortaya da çok kötü bir görüntü çıktı. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dediler. (Haber Merkezi)
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