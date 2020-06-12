Yüzlerce aileye gıda yardımı yapıldı

Korona virüs salgını nedeniyle mücadele eden sağlık çalışanları ile birlikte çalışmalarına ara vermeden devam eden tüm emekçileri saygı ile selamladıklarını belirten Platform Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, “Sürecin bir tarafı sağlık ise diğer tarafı da işsizlik, ekonomik sıkıntı ve açlık demek.

Ekonomik olarak zor durumda olan ailelere destek olmak amacıyla Emek ve Demokrasi Platformu olarak gıda yardımı yapılmasına karar aldık. Yardımları hayırsever iş adamlarından ve vatandaşlarımızdan topladık. Öncelikle bu süreçte bizleri geri çevirmeden desteklerini sunan tüm kurum ve kuruşlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Gıda yardımını Bahabey Caddesi’nde bulunan TOY Market’ten aldıkları alışveriş çeki ve gıda paketleri ile sağladıklarını kaydeden Özdel, “TOY Marketin sahipleri de gıda yardımında bulundu. Bunun yanında bir kısım desteklerimizi ise İpekli Gıda aracılığı ile dağıttık.

İhtiyaç sahiplerini belirlemek için sendika, dernek ve vakıf yöneticilerinin dışında köy derneklerinden ve köy muhtarlarından isimleri belirlemelerini istedik. Buradaki amacımız gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesidir. Bu amacımıza da ulaştığımız kanısındayız” ifadelerini kullandı.

“YÜZLERCE VATANDAŞA DESTEK OLUNDU”

Bu süreçte köy dernekleri ve köy muhtarlarının kendi çevrelerinden yoksul ve zor durumdaki vatandaşları Hacı Bektaş Vakfı’na yönlendirdiğini ve bir aylık sürede yüzlerce vatandaşa destek olunduğunu söyleyen Özdel, “Bu yardım kampanyasının gösterdiği gibi insanlar ekonomik olarak zor şartlarda yaşamaktadır. Çoğu vatandaş temel gıda maddelerini alacak ekonomik gücü sahip değildir. Bu nedenle dayanışmanın devam ettirilmesi gerekir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yardım faaliyetlerine devam etmesi gerekir” dedi.

“DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ DAYANIŞMA İLE GÜÇLENDİRELİM”

Demokrasi mücadelesinin dayanışma eylemleriyle güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özdel, “Sıkıntıların yaşandığı şu günlerde, toplumun örgütlü kesimlerinin yoksul ve zor durumdaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda bulunması, yardım faaliyetleri ile destek olması hem insanlık görevi hem de demokrasi mücadelesinin bir parçası olmalıdır.

Emek ve demokrasi güçlerinin dayanışma içerisinde olması, bir olması, iri olması ve diri olması gerekir.

Salgın nedeniyle başlattığımız yardım kampanyamızı bugün itibariyle sonlandırdığımızı belirtir, destek sunan yardımseverlere, dağıtımda görev alan Eğitim-Sen üyesi öğretmen arkadaşlarımıza, Hacı Bektaş Vakfı çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)