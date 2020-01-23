“Yüzde 40’ın altındaki yatırımlara ödenek yok”

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, Çorum’daki toplam proje sayılarının 65 olduğunu, bunun 54 tanesinin tarım, 1 tanesinin enerji, 10 tanesinin ise hizmet sektöründe olmak üzere toplam proje tutarının 1 milyar 276 milyon 440 bin 538 lira olduğunu söyledi. Bu yılki ödeneğin 22 milyon 8 bin 874 lira olduğunu belirten Diri, fiili ödeneğin ise 35 milyon 584 bin 108 olduğunu vurguladı. Şu ana kadar 9 projenin bitirildiğini, 22 projenin devam ettiğini ve ihale sürecinde 5 projenin bulunduğunu söyleyen Diri ihale edilecek proje sayısının ise 29 olduğunu belirtti.

Obruk Barajı HES ile her yıl 473,4 kiloWatt.saat enerji sağlandığını, 14 baraj, 22 gölet, 29 sulama şebekesi ile 182.990 da arazinin sulamaya açıldığını, 22,66 milyon m³/yıl içmesuyu sağlandığını ve 182 Taşkın Koruma Tesisi ile yerleşim yerleri ve arazinin taşkınlardan korunduğunu belirten DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, inşaat programında 8 baraj, 2 gölet, 7 sulama şebekesi ile 190.880 da arazinin sulanmasının sağlanacağını, 2 proje ile Çorum İl Merkezine (12,12 hm³/yıl) ve Osmancık İlçe Merkezine (2,71 hm³/yıl) içmesuyu temin edileceğini ve 4 taşkın koruma tesisi ile yerleşim yerleri ve arazilerin taşkınlardan korunacağını belirtti. Alaca’daki Koçhisar Sulaması için bu yıl 5 milyon lira ödenek ayrıldığını anlatan Diri, 75.680 dekarı arazinin sulamaya açıldığını ve 42.670 da olan pompajlı sulama kısmının Koçhisar 2. Kısım olarak yıl içerisinde ihale edileceğini söyledi. Diri Koçhisar sulaması 2. Kısım için de 2020 yılı için 6 milyon lira ödenek ayrıldığını ifade etti. İçmesuyu konusunda da bilgi veren Tolga Gökhan Diri Koçhisar 2. Kademe arıtma tesisi için 2020 yılında ödenek bulunmadığını, Koçhisar arıtma tesisi arası isale hattı için ise 1 milyon lira ödenek ayrıldığını anlattı. (Erkan BAYATLI)