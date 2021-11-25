Yüzde 30 ilâ 50 su tasarrufu sağlayacak cihazı geliştirdiler

“Gristek” markalı bu cihazın ilk satış yeri olarak, Egem Su Dönüşüm Sistemleri işyeri, yarın saat 14.00’de Çevreyolu 54/B adresinde törenle hizmete açılacak.

Çorum Teknokent’te faaliyet gösteren TMG Mühendislik bünyesinde AR-GE çalışmalarını yürüten ekipten, Mak.Müh. Yunus Burak Özcan, İşletme Müdürü Mustafa Süzen, Tasarımcı, Mak.Müh. Burak Kangal ve Üretim Müdürü, Makina Ressamı Kadir Yağlı, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yeni icatları “Gristek” hakkında bilgi verdiler.

Kuraklık tehdidi altındaki illerin başında gelen Çorum’da, barajların da dibinin görünmesi nedeniyle “su tasarrufu” için ciddi bir “buluş” arayışına girdiklerini belirten genç mucitler, Gristek’i Sanayi Sitesi’nde üretmeye başladıklarını anlatarak özetle şunları söylediler:

“Gristek, lavaboda kullanılan suyun depolanması ve bunun kimyasallarla bakterilerden arındırılıp temizlenmesi, hoş bir koku verilmesi, daha sonra da rezervuara aktarılarak klozette kullanılması esasına dayanıyor. İcadımızla ilgili devlet desteklerinden de yararlandık ve patentimizi aldık.”

“Sistem, tadilat gerektirmeksizin küçük masraflarla kurulabiliyor . TÜİK’e göre, bir kişinin ortalama günlük su tüketimi 224 litre. Biz bunu 2022 sonuna kadar 120 litreye düşürmeyi planlıyoruz. Hane başına yılda 70 ton su tasarrufu sağlanabileceğini hesaplıyoruz. Bu takdirde, su tüketimi ile birlikte, arıtma tesisinin ve şebekenin yükü de azalacak.”

Gristek’in konutlar için üretilen modeli…

Kurumlarda ise, bu cihazla depolanıp özel dezenfektanlarla arıtılan lavabo suyu tuvalette kullanılabilecek. Tuvalet temizliği için şebekeden su çekilmesi gerekmeyecek.

(Haber Merkezi)

