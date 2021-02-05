Son Dakika

Yusuf Ziya Yılmaz tecrübelerini paylaştı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum’da partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Güncel 05.02.2021, 23:22
21
Yusuf Ziya Yılmaz tecrübelerini paylaştı

Uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ziya Yılmaz, 2019 seçimlerinde milletvekili oldu. Halen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz, dün Çorum’a geldi. Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile birlikte partili belediye başkanlarını topladı. Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Ali Evlüce ile ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Aşgın, “Belediyeciliğin duayenlerinden Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’la istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Tecrübelerinden ve bilgi birikiminden istifade ettiğimiz ve bizlere ufuk açan Sayın Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@