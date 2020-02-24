Yusuf ve Zeynep en popüler isim

Kız bebeklerde Zeynep 2000 yılından, erkek bebeklerde ise Yusuf 2003 yılından bu yana en çok tercih edilen isimler arasında olmaya devam etti.

Erkek bebeklerde, Yusuf’tan sonra en popüler isimler, Eymen, Miraç, Ömer Asaf ve Ömer olurken, kız bebeklerde, Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler, Elif, Defne, Asel ve Azra oldu. İstanbul'da erkeklerde Ömer Asaf, kızlarda Zeynep ismi ilk sırada yer aldı. Ankara ve İzmir’de ise en popüler bebek ismi erkeklerde Eymen, kızlarda Zeynep oldu.

(Haber Merkezi)