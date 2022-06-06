Yusuf Kurt’un ziyareti
İzmir ÇEKVA Başkanı ve Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Yusuf Kurt, gazetemizi ziyaret ederek kadim dostu Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi. Yusuf Kurt, İzmir’deki dostlarının selamlarını da Yolyapar’a iletti.
Güncel 06.06.2022, 22:17
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