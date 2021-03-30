Yusuf Aygün hayatını kaybetti

Çorum Belediyesi’nden emekli, Didim’de yaşayan Yusuf Aygün (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güler Aygün’ün eşi, Aykut ve Anıl Aygün’ün babası olan Yusuf Aygün’ün vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)